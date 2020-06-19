Lefkoşa'da ve Gazimağusa'da uyuşturucu... 2 tutuklu

Gazimağusa’da dün İ.K’ye (E-33) ait iş yerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde olan metal yuvarlak ayna bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

LEFKOŞA’DA 3 GRAM KOKAİN…

Lefkoşa’da ise, M.Ş’nin (E-34) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulundu.

Polis ayrıca üzerinde kokain türü uyuşturucu madde bulunan hassas tartının da emare olarak alındığını açıkladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.