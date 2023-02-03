Lefkoşa- Girne anayolunda kaza

Bugün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Neslim BALCI (E-46), yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfi TÜRKYILMAZ (E-53) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, araç sürücüsü Neslim BALCI ise Yakın Doğu Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor.