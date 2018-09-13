LİMASOL SİGORTADAN KKTC KIZILAYA ANLAMLI KATKI

Limasol Sigorta’dan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği aracılığı ile çocuklara anlamlı katkı

Geçtiğimiz ay kutlanan Kurban Bayramı kapsamında ihtiyaçlı çocukları sevindirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği tarafından başlatılan giysi kampanyasına Limasol Sigorta anlamlı bir katkı sağlayarak bağışta bulundu. 20 Çocuğun kıyafetine katkı sağlanırken, bağışla ilgili teşekkür ziyaretinde yetkililer bir araya geldi. İlgili toplantı Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Toplantıya Dernek başkanı Bülent Çıraklı, Dernek Genel Sekreteri Can Çağrı Çelik, Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler, Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu, Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar ve Kurumsal İletişim Müdürü Özlem K. Soykan katıldı.

Toplantıda söz alan KKTKD Başkanı Bülent Çıraklı yapılan bağış için duydukları memnuniyeti dile getirerek dernek hakkında da kısaca bilgi verdi.

Çıraklı şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi 'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Kurum, Merkezi Cenevre 'de bulunan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 'nda gözlemci statüsündedir. K uzey Kıbrıs Türk Kızılayı günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde hem şubeleriyle hem de genel merkez ile etkin faaliyetlerine devam etmektedir.” Faaliyetlerin bağışçıların desteği ile sürdürüldüğüne de değinen Çıraklı, Limasol Sigorta’nın yapmış olduğu katkının çok değerli olduğunun da altını çizerek tüm kurumlara örnek olmasını temenni etti.