Lions kulüplerinden Yenierenköy Sağlık Merkezi'ne tıbbi cihaz bağışı...

Kuzey Kıbrıs'taki 13 Lions Kulübü kasım ayında ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Balosundan elde ettikleri gelirle, Yenierenköy Sağlık Merkezi'ne EKG ve tıbbi cihaz bağışında bulundu.

Mağusa Kale, Girne Vatan, Girne Özgürada, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Lefkoşa Sarayönü, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin, Mağusa Desdemona, Young Professionals Cyprus Virtual, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs ve Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulüplerinin ortak bağış etkinliği dün gerçekleşti. Bağış aktivitesine Lion Ayça Remzioğlu Palaz da katkı sağladı.

Bağış etkinliğine 13 Lions Kulübünü temsilen Mağusa Mesarya, Lefkoşa Sarayönü, Mağusa Ravelin ve Young Professionals Cyprus Virtual başkan ve üyeleri katıldı.

Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation ve Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulüpleri, aynı sağlık ocağına ilaveten iki adet oksijen nebülizatör cihazı hediye etti.

Yenierenköy Sağlık Merkezi'ni ziyaret eden Lionlar, EKG cihazı, Pulse Oksimetre ve oksijen nebülizatörleri Dr. Jülide Özkoraltay ve sağlık çalışanlara teslim etti.