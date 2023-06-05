LTB ile NETAP’ın iş birliğinde Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma çalışmaları yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde yer alan Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki hayvanlar İsviçre’den gelen NETAP (Network forAnimalProtection) ekibinin de iş birliğinde kısırlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konusunda uzman veteriner hekimlerle birlikte ülkedeki veteriner hekimlerin de katılımıyla barınaktaki ameliyathanede kısırlaştırma işlemleri yapıldı. Barınaktaki hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesinin de LTB Sevimli Dostlar ekibi tarafından sağlandığı belirtildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, NETAP ekibinin İsviçre temsilcisi Soley Schumacher Rüstem, ekip sorumlusu Elizabeth Goldinger ve Kuzey Kıbrıs temsilcisi Burak Toksoy’a iş birlikleri ve katkıları için teşekkür etti.

Harmancı, “Sevimli dostlarımız şehirdeki yaşamın doğal bir parçası olarak bizlerle birlikte yaşarken, belediye-sivil toplum-veterinerler ve gönüllüler ile hem sokaktaki hem de barınaktaki can dostlarımız için ortak hareket ediyoruz” dedi.

Açıklamada, geçen nisan ayında da NETAP’ın katkısı ile ülkede ayarlanan veteriner hekim ekibi tarafından, Lefkoşa Hayvan Barınağındaki hayvanların aşılama ve iç parazit tedavilerinin yapıldığı da hatırlatıldı.