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LTB’den ödeme ve veznelerle ilgili yeni düzenlemeler

LTB’den ödeme ve veznelerle ilgili yeni düzenlemeler
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vakalarının ülkemizde de görülmesinin ardından aldığı önlemler ve tedbirler çerçevesinde ödeme hizmetlerine de yeni bir düzenleme getirdi.

Tüm ödemeler Kredi Kartı ile Online olarak yapılabilir Yurttaşların fatura ödemek için evden çıkmasına ve/veya veznelerde yoğunluk artışına gerek olmadan işlem yapılabilmesi için kredi kartı ile online ödeme yapmak mümkün. Su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezaları ödemeleri www.ltbonline.org adresinden anından ödenebiliyor. Yurttaşlar/şirketler belediyeye ilişkin tüm dökümanları ise www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde “Online İşlemler” menüsünden doldurup gönderebilir.

LTB veznesi tek personelle hizmetlerini sürdrüyor Nakit olarak kartlı su sayaçlarına ödeme yapmak isteyenler için LTB veznesinde 1 personel mevcuttur ve halk sağlığı açısından binaya da girişler tek tek yapılmaktadır.

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