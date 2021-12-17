Maliye Bakanı Oğuz, Bilecik'ten gelen heyeti kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü. Görüşmeye Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da eşlik etti.

Bakanlık toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede konuşan Maliye Bakanı Oğuz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz konuşmasında, iki ülke arasında her alanda yapılan ve yapılacak olan iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi. Oğuz, üretim ve ticarete yönelik ortak yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

KESKİN

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin de, heyetiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirttiği konuşmasının devamında, iki ülke insanının ve iş çevresinin iş birliklerinin gelişiminde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.