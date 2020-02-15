Maraş bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak

Maraş’; bugün Türkiye Barolar Birliği’nin düzenleyeceği üst düzey toplantıda ele alınacak..

“Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısında somut bir yol haritası elde edilmesi hedefleniyor…

Toplantıya Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katılacak.

Maraş’ta yer alacak Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Maraş Açılımı başlıklı yuvarlak masa toplantısıda, siyasi karara etki edecek, uluslararası hukuka uygun bir sonuç ortaya çıkarılması da amaçlanıyor.

Toplantı BRT’den canlı yayınlanacak. Yuvarlak masa toplantısı gün boyunca devam edecek.

Toplantı; Tarihsel Süreç İçinde Kıbrıs’a İlişkin Antlaşmalar ve BM Kararları Açısından Uluslararası Hukuk ve Siyasi Yönleri ile Maraş Açılımı, AB Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Açısından Maraş Açılımı, Vakıflar Hukuku ile Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası ve Uygulamaları Açısından Maraş Açılımı ve Mülkiyet Hakları, Stratejik Açıdan Maraş Açılımı ile Maraş Açılımına İlişkin Olası Yol Haritası başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek…

Toplantı öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül birer konuşma yapacak…

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam edecek…

Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Maraş Açılımı başlıklı yuvarlak masa toplantısı sonrasında belirlenen kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.