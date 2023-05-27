MC Palace Hotel, kapılarını misafirlerine açtı

Yeni yönetimi ve işletmesiyle MC Palace Hotel, 26 Mayıs Cuma günü kapılarını misafirlerine açtı. Cuma akşamı başlayan ve festival havasında geçen etkinlikler üç gün sürecek..

Etkinlikte konuşan Mc Palace işletmeci Erdem Kınalı çok iyi duygu ve düşüncelerle bir işe kalkıştıklarını ifade etti.

Öte yandan açılışta konuşan Çatalköt Esentepe belediye başkanı Ceyhun Kırok’da bölge için önemli bir istihdam olayı olduğunu vurguladı.

Otelin yatırımcısı Çangar ailesinden Ülkü Çangar yaptığı konuşmada hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti.

Restoranları, barı, pastanesi, çocuk kulübü, spası ve havuz hizmetleriyle Girne’nin yeni yaşam merkezi olacak olan MC Palace Hotel Cuma günü açılış resepsiyonu ile başlayıp Cuma, Cumartesi ve Pazar günü farklı aktivitelerle devam edecek ve Pazar günü saat 21.00’da Havuz Başı BBQ Party ve Demet Gancelli Konseri ile tamamlayacak.