Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını güncel konuşmalarla tamamladı.

Toplantıda söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, ülkedeki sağlık merkezlerinin farklı sorunlar yaşadığına işaret ederek pandemi süreciyle normale dönme adımları atılırken Dikmen Sağlık Merkezi’nin hizmet veremediğine işaret etti.

İncirli, bunun sebebini anlayamadığını söyleyerek, Dikmen Sağlık Merkezi’nin belediye ve yerel halkın girişimleriyle nasıl hizmet vermeye başladığını anlatarak, bakanlığın binanın bakanlığa ait olmadığı şekilde bir açıklama yaptığını söyledi.

O binadan hizmet alanların orada yaşamaya devam ettiğini, binanın da orada hayalet bina olarak durduğunu kaydeden Sıla Usar İncirli, Sağlık Bakanı Pilli’nin bu sorunun en kısa sürede giderileceğini söylediğini kaydetti.

Yerel Yönetimlerle işbirliği yapılmasının yasalarda yer aldığını hatırlatan İncirli, sağlık hizmetinin kesintisiz bir süreç olması gerektiğini anımsatarak istediğiniz yerde hizmet gibi bir bakışın olmadığını belirtti.

Geçen hafta sorduğu sorulara hâlâ cevap alamadığını kaydeden İncirli, Covid salgınıyla ilgili gevşemelerin olmaması konusundaki fikirlere katıldığını belirtti ve hazırlıkların kesintiye uğramamasını istedi.

“TESTLERLE İLGİLİ KAFA KARIŞIKLIĞI VAR”

Testlerle ilgili kafa karışıklığı yaşandığını, 30 bini aşan test yapıldığı, 108’inin pozitif çıktığı söyleminin gerçekçi olmadığını, bu sayının içinde hızlı testler de olduğunu kaydeden Sıla Usar İncirli, yapılan testlerle ve gelecekte yapılacak olanlarla ilgili şeffaf bilgi istediğini belirtti.

İncirli, normalleşme sürecinde kimlere, nasıl ve ne testi yapıldığının bilinmesi gerektiğini, testler olmadan ikinci dalga ile mücadele edilemeyeceğini kaydetti.

İncirli, kamunun bir gecede alınan kararla açıldığını, 12 yaştan küçük çocuğu olan ailelerin sıkıntıya girdiğini, kreşler açılmadan alınan bu kararla kadınların alınan kararlarda çok da göz önünde bulundurulmadığının bir kez daha gözlemlendiğini söyledi.

Sıla Usar İncirli, “Kadınların sosyal ihtiyaçlarını gözetmeyen normalleşme olamaz” dedi.

PİLLİ

Yanıt için kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir süredir mevcut malzeme ve iş gücünü verimli kullanmak için bazı sağlık merkezlerini taşıdıklarını hatırlattı.

Pilli, kendilerinin de bu merkezleri çok önemsediğini söyleyerek, Dikmen Sağlık Merkezi ve belediyesiyle bir problemleri olmadığını, binanın belediyeye ait ve hemşirelerin de belediyeyle anlaşmalı olduğunu, imzalanacak protokolle oranın gelişimi için çalışacaklarını söyledi.

“HIZLI TESTLER TAMAMEN FAYDASIZ DEĞİL”

Pilli, yapılan hızlı testlerin tamamen faydasız olmadıklarını vurgulayarak, hızlı testlerle ilgili tıbbi bilgi verdi ve test sonuçlarıyla ilgili hep şeffaf davrandıklarını belirtti.

TESTLERLE İLGİLİ RAPOR YAKINDA

Yapılan testlerle ilgili daha detaylı bilginin kısa süre sonra rapor halinde yayınlanacağını ifade eden Pilli, süreç içerisinde farklı testlerle ilgili de tarama yapılacağını söyledi.

Pilli, hangi kararlarla hangi testleri kime yaptıklarını da sıralayarak, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Halka seslenerek kurallara uymalarını isteyen Pilli, tüm kurallara uyulması halinde bir sıkıntı olmayacağına inandığını belirtti.

Yangınlar konusunda da uyarılarda bulunan Pilli, insan kaynaklı felaketler konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

HASİPOĞLU

Meclis’te son güncel konuşmayı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “yaşanan çevre felaketleri” konusunda yaptı.

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, dün meydana gelen yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, gerekli tedbirlerin alınacağını ancak yasal düzenleme de gerektiğini belirtti.

Hasipoğlu, AKSA’nın gündeme gelmesine sevindiğini kaydederek, alım garantisiyle yapılan sözleşme üzerinden ödenen parayla yapılabilecek yatırımları yineleyerek konuyla ilgili önceki konuşmasından alıntılar yaptı.

2013 yılında AKSA kaynaklı meydana gelen petrol faciasının ardından toplanan atıkların 7 yıldır aksa tesislerinde durduğunu hatırlatan Hasipoğlu, sözleşme uyarınca alması gereken tedbirler olduğunu ancak bu yönde adım atılmadığını söyledi.

Hasipoğlu, edindiği bilgiler doğrultusunda bu atıkların suya ve toprağa karıştığı bilgisini aldığını ve bunların 7 yıldır yok edilmemesine anlam veremediğini söyledi.

Yasa ve sözleşme gereği konması gereken filtrelerin de çalışmadığını ve yıllar içinde asgari ücretin 6 katı miktarda kesilen birkaç ceza haricinde hiçbir şey yapılmadığını belirten Oğuzhan Hasipoğlu, kanser vakalarındaki artışa da dikkat çekti.

Hasipoğlu, Kıb-Tek’in ceza kesmek yerine mahsuplaşma yoluna gitmesini de eleştirerek, gelecek hafta ceza yasalarında artışa gidilmesi yönünde talebi olacağını söyledi.

Cezaları asgari ücretin 150-200 katına çıkarılmasını talep edeceğini dile getiren Hasipoğlu, AKSA’ya ödenecek paranın kullanılabileceği yatırımları sıraladı.

Hasipoğlu, salgının sözleşmeyi feshetme imkanı yarattığını yineleyerek, herkes elini taşın altına koyarken bu AKSA’nın pişkin şekilde cezayı ödeyerek hiçbir şey yokmuş gibi parasını almasını doğru bulmadığını belirtti.

Sözlerini Atatürk’ün bir anısını anlatarak tamamlayan Hasipoğlu, 19 Mayıs ve kandil temennilerini de dile getirdi.

Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını, Hasipoğlu’nun konuşmasıyla tamamladı. Meclis bir sonraki birleşimini 1 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapacak.