Meclis'te Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi’nde, “Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülüyor.

Genel Kurul’da HP Genel Başkanı Kudret Özersay, tartışmaların ardından verilen aranın ardından ilk sözü alarak, Bakanlar Kurulu’ndan geçen kararlarda bakanların imzası bulunduğunu anımsatarak, “Memleket yangın yeridir” dedi.

Sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Özersay, karşılıklı suçlamayla değil sorumluluk anlayışıyla siyaset yapılmasının önemine işaret etti.

Özersay, TL’nin değer kaybı nedeniyle alım gücü düşüşü yaşandığını buna ilişkin hükümetin ne yapacağını sordu.

Vatandaşın cebini etkileyen ürünlerin ithalinde ne gibi önlemler alınacağını soran Özersay, kendilerinin göreve gelmesi durumunda bunun yapılacağını ancak vergi ve gümrüklere bir dokunuş yapılmasına gecikmeden hemen bugün ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Özersay, Fiyat İstikrar Fonu’nun durumunun ne olduğunu sordu.

Zamların “yağmur gibi gelmeye devam ettiğini” buna karşı hükümetin hiçbir şey yapmadığını savunan Özersay, tek bir toplantı yapıldığını ancak alınan kararların uygulanmadığını, hiçbir şey yapılmadığını ileri sürdü.

Özersay, mazbataların ertelenmesine ilişkin bir adım atılması gerektiğini söyleyerek, “İnsanlar perişan durumdadır” dedi.

Asgari ücret seçimden önce belirlenecekse, tarihin vergi açısından önemli olacağını söyleyen Özersay, asgari ücretin belirlenmesinin vergiye tabi olmayacağı bir tarihe denk getirilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, hükümet kurulduktan sonra Başbakanın ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmasının gelenek olduğunu ancak bu geleneğin bu hükümet döneminde yaşanmadığını, Türkiye ile ilişkinin doğru zemine oturulması için çaba ve vizyon ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Özersay, “Türkiye’den değil kaynak tebrik akışı bile sağlanmadı” dedi.

Özersay, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun süresini uzatılması kararına destek verdiklerini kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kendinden önceki hükümetlerle ilgisi yokmuş gibi davrandığını savunarak, UBP’nin son üç hükümette bulunduğunu Sucuoğlu’nun bakanlık yaptığını söyledi.

Özyiğit, pandemideki duruma değinerek, “Gidişat iyi değil, halkın sağlığı, ekonomisi ve geleceği hükümetin umurunda değil” dedi.

Özyiğit, sağlıkta istihdam edilen kişilerin nerede olduğunu, neden hastaneden görev yapmadıklarını sorarak, Adapass uygulamasına yönelik denetimlerin yapılıp yapılmadığını sordu.

Aşıların teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, 5 yaş üzerine de uygulama yapılması gerektiğini, okullarda vaka sayılarının patladığını, okullarda tavır belirleyenin okul yönetimleri ve sendikalar olduğunu savundu.

Özyiğit, “İnsanların bir şey alamadığını gördüğümde için burkuluyor. Bu ülkede Devlet İstatistik Kurumu var. Onlara çağrı yapıyorum; dar ve sabit gelirli insanların, evlerine en son ne zaman et aldığını araştırsın ve toplumun bilgisine getirsinler” dedi.

TDP’nin göreve gelmesi halinde ülkede Yoksullukla Mücadele Birimi kuracağını söyleyen Özyiğit, “Bu ülkede bankalarda 56 milyar TL var. Bu gelirler nerden elde edildi, ne kadar vergi ödedi” diye sordu.

Türkiye’de rejim değişmediği sürece dövizin hararetinin değişmeyeceğini savunan Özyiğit, Euro’ya geçiş tartışmalarına değinerek, euroya geçiş konusunu konuşup gereken adımları atmaya kararlı olduklarını söyledi.

Özyiğit, iş sahipleri ve esnafın, güneyden günübirlik geçişlerden memnun olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu’nun güneyden gelenlere akaryakıt verilmemesi yönündeki çağrısını eleştiren Özyiğit, Sucuoğlu’nun ELAM ve Başpiskoposun söylediklerini tekrarladığını savundu.

“KIB-TEK iyi yönetilmedi resmen batırıldı” diyen Özyiğit, TDP’nin bu konuyu yargı sürecine taşıdığını söyledi.

Özyiğit, “Dünyada pandemiden sonra üreten ayakta kalacak” dedi.

Türkiye’nin TC uyruklu olmayan öğrencilerin sadece YÖS ile Türkiye’deki üniversitelere girebileceğine yönelik karar aldığını söyleyen Özyiğit, bu kararın geri alınmasına yönelik adım atılması gerektiğini belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratılması konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, esas çözümün sürenin uzatılması değil başvuruların tazmin edilmesi olduğunu kaydetti.



ARIKLIYDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, son dönemde Sucuoğlu’nun yaptığı açıklamaları eleştirerek, ‘kurultayda birtakım skandallarla işbaşına geldiğini’ savundu.Arıklı, Sucuoğlu’nun akaryakıt krizi ile ilgili önceki bakanları suçladığını savunarak, akaryakıt sorununun kaynağının önceki bakan olduğu izlenimi yarattığını ileri sürdü ve eleştirilerde bulundu.Akaryakıt krizinin sebebinin tedarikçi firma ile hükümet arasındaki sıkıntı olduğunu söyleyen Arıklı, hükümetin firmalara teslim olduğunu, kendilerinin ise farklı yöntemler izlediğini savundu.Arıklı, KIB-TEK ile ilgili Bakan Atun’un açıklamalarının yüzde 90’ının doğru olduğunu, yapılmayan fiyat ayarlamaları nedeniyle kurumun batak durumda olduğunu söyledi.Popülizm yaparak ve günü kurtararak gereken yapılmazsa günün sonunda faturanın büyüyeceğini dile getiren Arklı, bakanlığı döneminde fiyat artırılması konusunu Bakanlar Kurulu’na getirdiğini söyledi.“Günü kurtarmak için şimdi bir önceki bakanı suçluyorsunuz, bunu anlamak mümkün değil” diyen Arıklı, elektriğe zam önerisinin hükümet ortakları tarafından kabul edilmediğini, şimdi kendisinin suçlanmaya çalışıldığını belirtti.KIB-TEK ile ilgili acil bir çalıştay düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, devlet politikası olacak kararlar alınmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Arıklı, UBP’nin ekonomide hangi kararı almak istediğini ancak ortaklarının buna itiraz ettiğini sordu.Arıklı, Bakan olduğu dönemde almak istediği bazı kararların UBP tarafından kabul görmediğini savundu.Taşınmaz Mal Komisyonu başvurularının sonuçlanmasıyla mal sorunlarının büyük miktarda çözüleceğini söyleyen Arıklı, AİHM tarafından bunun kabul edilmesinin1974 Barış Hareketi’nden sonra elde edilen en büyük başarı olduğunu, ancak gelinen noktada Türkiye’nin kaynak aktarımını durdurduğunu, tazminatların ödenemediğini söyledi.Arıklı, tazminatları KKTC’nin bütçesiyle ödemenin mümkün olmadığını, Türkiye’den kaynağa ihtiyaç duyulduğunu dolayısıyla şerefiye vergisinin uygulanması gerektiğini dile getirdi.Arıklı, “1974 Barış Hareketi’nden sonra elde ettiğimiz en büyük başarıyı kendi elimizle yok etmiş olacağız” dedi.ERHÜRMANCTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan olduğu dönemde Türkiye ile değer artırımı vergisi konusunu görüştüğünü dile getirerek, mal satışa giderse vergi alınmasının görüşüldüğünü belirtti.Erhürman, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kuran irade biziz, iki yılda bir yenilenmesi gerektiğini söyleyen de biziz” dedi.Meclis oturumunun “ibretlik hale geldiğini” söyleyen Erhürman, “Hükümetler feodal beylerin buluştuğu toplantıya dönüştü. Sorumluluk hükümetin tamamındadır, hükümetler bir bütündür” dedi.Ülkede alım gücünün düştüğünü, ekonominin daraldığını söyleyen Erhürman, 2018 döviz krizinde uyguladıkları yönteme değinerek, bu dönemde ise hayat pahalılığının dondurulmasıyla ekonominin çarklarının kırıldığını CTP’nin açtığı davayla bu yanlıştan dönüldüğünü savundu.Erhürman, kötü yönetimden dolayı kurumlar ve halka zararlar verildiğini iddia etti.AKANSOYCTP Milletvekili Asım Akansoy, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemine vurgu yaparak, Kıbrıslı Türklerin itibarı açısından kurumun önemli olduğunu belirtti.Akansoy, komisyonun Kıbrıs sorununun çözümü kapsamında bir komisyon olduğunu, iki ayrı devlet tezine eklenebilecek bir komisyon olmadığını söyledi.Akansoy, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun tatmin edici düzeyde çalışma yapamıyorsa bunun ana sebebinin Kıbrıs Türk tarafının yani Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki ayrı devlet tezini savunması olduğunu ileri sürdü.Uluslararası hukuk alanında kurumların itibar görmesi isteniyorsa kapsamın gözetilmesi gerektiğini dile getiren Akansoy, ülkede yüzde 80 oranında Kıbrıs Rum malı bulunduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.Akansoy, ülkede ekonomik sorunlar bulunduğunu söyleyerek, ücretlere yapılan yüzde 10’luk indirimin kaldırılıp, vergi oranlarının yükseltilmesinin planlandığını belirterek, eleştirilerde bulundu ve geri adım atılmasını istedi.Ekonomik krizin bedelinin çalışanlara ödetileceğini savunan Akansoy, “Bu bizim kabul edebileceğimiz bir davranış değildir” dedi.Akansoy, alım gücünü azaltacak değil artıracak düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.