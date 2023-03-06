Memur-Sen: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü hüzünle kutluyoruz”

Memur-Sen, depremden dolayı bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü büyük bir hüzünle kutlayacaklarını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yazılı açıklamasında, 8 Mart saat 09.00’da sendika genel merkezinde toplanacaklarını ve Adıyaman’daki depremde İsias Otel’de hayatını kaybeden öğrenci, öğretmen ve velilerin, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, Vadili ve Dörtyol’daki kabirlerini ziyaret edip çiçek bırakacaklarını ve dua okunacağını bildirdi.

Manga, mesajında şunları dile getirdi:

“6 Şubat 2023 tarihinde Anavatanımız Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli yaşadığı depremde, 46 bin insanımız can vermiş, onbinlerce yaralanan olmuştur. KKTC vatandaşı ‘Şampiyon Meleklerimizin’, veli ve öğretmenlerimizin de Adıyaman İsias Otel enkazında can vermesi, tüm KKTC halkını, tarifi imkansız acılara garketmiştir. Tüm hayatını kaybedenlere, Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Türk Ulusuna başsağlığı dileriz.

Bu gerekçe ile 8 Mart Kadınlar Günü'nü büyük bir hüzünle kutluyoruz. Memur-Sen olarak 8 Martta saat 09:00’da Sendika genel merkezimizde toplanacağız. İsias Otelde hayatını kaybeden öğrenci, Öğretmen ve velilerimizin, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, Vadili ve Dörtyol’daki Kabirleri ziyaret edilip, çiçek bırakılacak ve dua okunacaktır.

Katılacak üyelerimizin, sendika genel merkezini arayarak kayıt yaptırmalarını bekliyoruz. Otobüsler saat 09.30'da sendika genel merkezinden hareket edecektir.

Anamız, bacımız, baş tacımız kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü buruk olsa da kutluyoruz.”