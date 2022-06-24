Mersinlik, tedbir amacıyla boşaltıyor

İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kontrol altına alındığı duyurulan Mersinlik bölgesindeki yangının rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiğini bildirdi.

Açıklamada, “Duyarlı vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin, iş makinaları ve su tankerleri ile Mersinlik bölgesine gitmeleri önemle rica olunur.” denildi

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Komitesi değerlendirmesi sonucu Mersinlik köyünün tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildiğini köyden tahliyenin başladığını duyurdu.