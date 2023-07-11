Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Badminton Kulübü arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Badminton Kulübü arasında, “Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ne spor salonu yapılmasına ilişkin” iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel imza koydu.

Protokol çerçevesinde, Lefkoşa Badminton Kulübü Derneği, eğitim alanındaki gelişime katkı sağlamak ve sporcu yetişmesine katkı koymak amacıyla Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ne spor salonu inşa edecek.

Okul saatleri içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulacak olan salon, okul saatleri dışında ise Lefkoşa Badminton Kulübü’ne ve çeşitli spor branşlarında yer alan sporculara hizmet verecek.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, eğitime ve ülke gençliğine verilen desteğin ve ülke kaynaklarının birleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ülkenin kaynaklarının ortak olduğunu ve yapılacak olan bu tesislerden faydalanacak olan herkesin bu ülkenin insanı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, topluma daha iyi imkanlar sağlamak amacıyla böylesi bir açılım yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Bir Okul Da Sen Yap” kampanyasını genişleterek, “Ülken İçin Sen De Yap” kampanyasını hayata geçirdiklerini ve dün imzaladıkları ilk protokolün ardından bugün de Lefkoşa Badminton Kulübü ile ikinci protokolü imzaladıklarını ifade ederek, eğitime verdikleri destekten ötürü Lefkoşa Badminton Kulübü’ne teşekkür etti.

- Denerel

Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel ise ülkenin geleceği olan çocuklara, eğitime ve spora destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

“Lefkoşa Badminton Kulübü olarak kendi branşımızda yaşadığımız saha bulma problemini çözüme kavuşturmak ve ülke gençliğine destek vermek adına, taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir karar aldık.” diye konuşan Denerel, Bakanlık ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi ile yaptıkları görüşmeler sonucunda bu ortak protokole imza attıklarını söyledi.

Sadece Badminton branşına değil diğer branşlara da hizmet verecek tam kapasiteli bir spor salonunu ülkeye kazandıracaklarını belirten Denerel, konuya gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Bakan Çavuşoğlu’na ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi idaresi ve okul aile birliğine teşekkür etti.