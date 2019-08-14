Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitleri anıldı

45 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde şehit edilenler düzenlenen törenlerle anıldı.

Muratağa ve Sandallar Şehitliğinde düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe konulmasıyla başladı ardından da, saygı duruşunda bulunuldu ve üç el saygı atışı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinden sonra, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yaptı.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar koylerinde 14 Ağustos 1974 kadın çocuk demeeen soykırım yapıldığını anlatan Aşır,tüm dünyanin ise bu soykirima seyirci kaldığını söyledi.

“Şehidime” isimli şiirin okunmasının ardından, şehit ailesi yakınlarından, Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal konuşma yaptı.

Soykırımın üzerinden 45 yıl geçtiğini anımsatan Topal, Kıbrıslı Türklere yapılan soykırımın insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Okunan şiirin ardından, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı.

Bugünlere kolay gelinmedigini dile getiren Töre, Kıbrıslı Türkler’in 1974 Barış Harekatına kadar acı dolu günler yaşadığını kaydetti.

Türk askerinin adadaki varlığının sona ermesinin söz konusu olmadığına işaret eden Töre, bu adaya barışın 1974’de geldiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından din görevlisi tarafından şehitler için dua edildi ve şehitliğin ziyaret edilmesiyle buradaki tören sona erdi.

Ardından Atlılar Şehitli’ğine geçilerek, Atlılar şehitleri anıldı.