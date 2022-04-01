Narenciye Üreticileri Birliği’nden eylem

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği fahiş fiyatlardan dolayı üretimin her geçen gün imkansız hale gelmesi ve narenciyeye hak edilmeyen fiyat teklif edilmesi gerekçesiyle Güzelyurt’ta eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu gerçekleşen eylemde “tüm federal isyan bizi idare eden insanlara karşı bir ayaklanmadır” dedi.

Alioğlu tarım sektörüne ayrılan desteğin 234 milyon olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti

Eylem sırasında Renkli görüntüler ortaya çıktı örümcek adam kostümlü bir kişi dikkat çekti. Güzelyurt terminali önündeki portakal heykelinin üzerine çıkarak poz veren örümcek adam kostümlü eylemci ilgi topladı.