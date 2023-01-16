NKL öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı “Mağusa Sulak Alanları” kitabı yayımlandı

Gazimağusa Namık Kemal Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı Mağusa Sulak Alanları isimli kitap yayımlandı.

NKL’den yapılan açıklamaya göre, okul idaresinin de hazırlanmasına katkı koyduğu kitapta, Gazimağusa’daki sulak alanlarda yaygın olarak görülen kuş ve bitki türleri ile dünyada sulak alanları koruyan bazı çalışmalar anlatılıyor.

Mağusa sulak alanları gezisinden sonra edinilen bilgi ve gözlemler, herkesin okuyabileceği bir kaynağa dönüştürüldü.

Kitapta, bu alanlarla ilgili tarihi ve coğrafi bilgiler yanında resim ve fotoğraflar yer alıyor.

Mağusa Sulak Alanları kitabı, dijital ortamda kitapseverlerle buluşacak, QR kodlu anahtarlıklarla satışa sunulacak.

Kitabın satışından elde edilecek gelir, Namık Kemal Lisesi’nin gereksinimleri için kullanılacak.

Okul Müdürü Aliye Sallakoğulları ve öğretmenlerden; Asuman Korukoğlu Kuyucu, Esin Oral Yıldıray, Feray Yurdadöner Atamert ve Zühal Mustafaoğulları ile 14 öğrenci; bilgi, fotoğraf, resim, anlatım ve karikatür ile kitaba katkı koydu.