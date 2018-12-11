Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik
0392 227 51 59
Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi
Belediye Bulvarı, Kıb-Et Miraje Restoran çaprazı, Yenikent
0392 223 72 72
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10
0392 815 22 48
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok.N0:63 B Karaoğlanoğlu
0392 822 32 02
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Mağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4
0392 366 29 28
Mağusa / Barışer Eczanesi
Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı
0392 366 40 40
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24