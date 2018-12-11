Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi

2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik

0392 227 51 59

Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi

Belediye Bulvarı, Kıb-Et Miraje Restoran çaprazı, Yenikent

0392 223 72 72

Girne / Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:10

0392 815 22 48

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok.N0:63 B Karaoğlanoğlu

0392 822 32 02

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Mağusa / Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4

0392 366 29 28

Mağusa / Barışer Eczanesi

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı

0392 366 40 40

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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