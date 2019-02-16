Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi

Belediye Bulvarı, 91/B Miraje Restoran çaprazı, Kıb-Et yanı Yenikent

0392 223 72 72

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi

Atatürk Caddesi Emek Apartmanı Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir

0392 227 60 71

Lefkoşa / Yeşim Eczanesi

Şehit Ünal Kemal Caddesi, Eser Apartmanı B blok Taşkınköy

0392 225 69 18

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Cad. No:20 G

0392 815 35 16

Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı 3/A

0392 714 30 05

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı, No:28 Larnaka Yolu

0392 366 95 55

Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi

The European Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı

0392 366 03 53

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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Polis memuru Berk Mercanoğlu için acil kan aranıyor
Polis memuru Berk Mercanoğlu için acil kan aranıyor
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