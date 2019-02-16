Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi
Belediye Bulvarı, 91/B Miraje Restoran çaprazı, Kıb-Et yanı Yenikent
0392 223 72 72
Lefkoşa / Sevcan Eczanesi
Atatürk Caddesi Emek Apartmanı Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir
0392 227 60 71
Lefkoşa / Yeşim Eczanesi
Şehit Ünal Kemal Caddesi, Eser Apartmanı B blok Taşkınköy
0392 225 69 18
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Cad. No:20 G
0392 815 35 16
Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı 3/A
0392 714 30 05
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı, No:28 Larnaka Yolu
0392 366 95 55
Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi
The European Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı
0392 366 03 53
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87