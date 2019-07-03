Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi

Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi, Kermiya

0392 330 10 36

Lefkoşa / Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi

Şehit Hüseyin Amca Caddesi, No: 77 Gönyeli

0392 223 67 50

Girne / Buğçe Eczanesi

Templos Tower 2 Dük .Dr. Salih Miroğlu Cad.

0392 815 00 32

Girne / Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum

0392 815 25 85

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren Yolu, Nilgün Uzun Apartmanı, Karakol Bölgesi

0390 365 65 19

Mağusa / Tarabya Eczanesi

Salamis Yolu No:43 İsmet İnönü Bulvarı

0392 365 16 07

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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