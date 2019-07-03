Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi
Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi, Kermiya
0392 330 10 36
Lefkoşa / Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi
Şehit Hüseyin Amca Caddesi, No: 77 Gönyeli
0392 223 67 50
Girne / Buğçe Eczanesi
Templos Tower 2 Dük .Dr. Salih Miroğlu Cad.
0392 815 00 32
Girne / Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
0392 815 25 85
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren Yolu, Nilgün Uzun Apartmanı, Karakol Bölgesi
0390 365 65 19
Mağusa / Tarabya Eczanesi
Salamis Yolu No:43 İsmet İnönü Bulvarı
0392 365 16 07
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24