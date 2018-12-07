Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / İsmet Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi, No: 100/B
0392 228 15 40
Lefkoşa / Seval Eczanesi
9 Yavuz Konnolu Sokak, Özel Başkent Hastanesi yanı Kermia
0392 223 86 75
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1
0392 815 00 09
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı
0392 815 34 96
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Caddesi
0392 714 38 47
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Uluçay Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı
0392 365 24 24
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler
0392 371 40 06