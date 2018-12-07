Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / İsmet Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi, No: 100/B

0392 228 15 40

Lefkoşa / Seval Eczanesi

9 Yavuz Konnolu Sokak, Özel Başkent Hastanesi yanı Kermia

0392 223 86 75

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1

0392 815 00 09

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı

0392 815 34 96

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Caddesi

0392 714 38 47

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Uluçay Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı

0392 365 24 24

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler

0392 371 40 06

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