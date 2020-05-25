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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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LEFKOŞA

DİLEK ECZANESİ

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa

03922281867

05338638010

BALIN ECZANESİ

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24

0392 223 18 13

0533 860 75 2

EMİNE KESKİN ECZANESİ

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

05338798193

05338798193

GİRNE

DÜNYA ECZANESİ

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1

03928150009

05338728909ir

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta

05338585208

5338585208

MAĞUSA

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU

03923654240

05338804240

BAHAR ECZANESİ

N0:45 ismet İnönü Bulvarı

03923655126

05488400608

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

25 Ecevit Cad.

03927143847

05338655395

İSKELE

SELİN ECZANESİ

İskele

03923712856

05338733089

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

05428516466

25-05-2020

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Cad. Akdoğan

03923778825

05428562861

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik

03923755366

05338729400

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

05338607247

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46

0533 860 63 96

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Paşaköy Mandıralar bölgesinde yangın
Paşaköy Mandıralar bölgesinde yangın
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