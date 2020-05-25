Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922281867
05338638010
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
0392 223 18 13
0533 860 75 2
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli
05338798193
05338798193
GİRNE
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1
03928150009
05338728909ir
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta
05338585208
5338585208
MAĞUSA
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU
03923654240
05338804240
BAHAR ECZANESİ
N0:45 ismet İnönü Bulvarı
03923655126
05488400608
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.
03927143847
05338655395
İSKELE
SELİN ECZANESİ
İskele
03923712856
05338733089
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı
03923767006
05428516466
25-05-2020
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. Akdoğan
03923778825
05428562861
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik
03923755366
05338729400
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
05338607247
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46
0533 860 63 96