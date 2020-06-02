Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA
İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
03922235951
05338666164
GÖNÜL ECZANESİ
ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU – SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY
0392 227 84 61
0533 829 74 84
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
03922277676
05488501994
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
03928157075
05338627089
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI
05488811811
05488811811
MAĞUSA
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
03923663846
05338686758
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
05428782420
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A
03927141894
05338309050
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240
05488601973