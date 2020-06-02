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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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LEFKOŞA

İMGE ECZANESİ

Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

03922235951

05338666164

GÖNÜL ECZANESİ

ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU – SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY

0392 227 84 61

0533 829 74 84

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

03922277676

05488501994

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

03928157075

05338627089

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI

05488811811

05488811811

MAĞUSA

ECE ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

03923663846

05338686758

BURCU GÖKALP ECZANESİ

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

03923656939

05428782420

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

Ecevit Caddesi 88A

03927141894

05338309050

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

05488601973

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