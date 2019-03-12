Öğrenci taşımacılığında sahtekarlık: 2 kişi tutuklandı

Öğrenci taşımacılığında sahtekarlık: 2 kişi tutuklandı

Öğrenci taşımacılığı yapan ve sahte evrakla 419 bin TL para temin ettikleri saptanan iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, 2016-2017 yılları arasında, H.E.U.’nun (K-53) Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren ortaöğretim okullarında köylerden getirilen öğrencilerin taşımacılık ücretleri için doldurulan formları, Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi olan Y.Ö. (E-31) ile birlikte sahteleyerek tedavüle sürüp, ödenmesi gereken miktardan fazla yaklaşık 419 bin  TL’yi sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

H.E.U. ve Y.Ö. tutuklandı.

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