Öğrenci taşımacılığında sahtekarlık: 2 kişi tutuklandı

Öğrenci taşımacılığı yapan ve sahte evrakla 419 bin TL para temin ettikleri saptanan iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, 2016-2017 yılları arasında, H.E.U.’nun (K-53) Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren ortaöğretim okullarında köylerden getirilen öğrencilerin taşımacılık ücretleri için doldurulan formları, Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi olan Y.Ö. (E-31) ile birlikte sahteleyerek tedavüle sürüp, ödenmesi gereken miktardan fazla yaklaşık 419 bin TL’yi sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

H.E.U. ve Y.Ö. tutuklandı.