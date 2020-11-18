Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı öğretmenler günü için kart satışa sundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, A5 boyutunda, üzerinde mesaj bulunan öğretmenler günü kartı 25TL’lik bağış karşılığında satışa sunuldu.

Vakıftan yapılan açıklamada, “Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde, muhteşem bir özveri ile eğitim ve öğretimi devam ettirmek için çaba gösteren öğretmenlerimize hediye olarak, bu kartları alarak hem teşekkürlerimizi en anlamlı şekilde iletebilir hem de kanser sürecindeki üye çocuk ve ailelerine kucak dolusu bir mutluluk armağan edilebilirsiniz” denildi.

Açıklamaya göre öğretmenler günü özel kartı Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın yanı sıra, online alışveriş sitesi “nesdersan.com” adresinden de temin edilebilecek.

Tüm ürünlerle ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616-17 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşılabilir veya Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakıf binasından ürünlere erişilebilir.