Oğuz, sütünü döken üreticiyi ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sütünü dökerek eylem yapan Tuzla köyündeki hayvan üreticisi Yusuf Yarseven’i ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, Yarseven’in sorunlarını hakkında bilgi alarak, her zaman üretimin, üreticinin ve emeğin yanında olduklarını söyledi.

Oğuz, salgın süresince birçok ülkede sütlerin dökülmesine rağmen, bakanlığın üreticiden aldığı sütü dökmemek için mücadele verdiğini ve bir damla sütü dahi dökmediklerini belirterek, üreticinin ayakta kalmasını ve üretimin devam etmesini sağladıklarını ifade etti.

Bakan Oğuz, bu nedenle üreticinin sütünü dökmesinden dolayı duymuş olduğu üzüntüyü dile getirdi.