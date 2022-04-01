Oktay: "Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü ile zihniyeti karanlık olanlara karşı yan yana, omuz omuzayız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Nisan 1955'te Kıbrıs Türklerine karşı silahlı eylemlere başlayan terör örgütü EOKA'yı lanetledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "67 yıl önce ellerindeki silaha, kalplerindeki kötülüğe sarılıp acılarla dolu bir dönemi başlatan Enosis'çi EOKA terör örgütünü lanetliyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü ile zihniyeti karanlık olanlara karşı yan yana, omuz omuzayız." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 16:50