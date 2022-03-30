Olguner: "LTB, tanınmış bir Avrupa Başkent Belediyesi olmasından dolayı projelerine AB'den fon bulabilir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi Üyesi, yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Aday Adayı mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefkoşa Türk Belediyesinin tanınmış bir Avrupa Başkanet Belediyesi olması nedeniyle iklim krizi ,biyoçeşitliliğin azalması ile ormanların ve ağaçların azalması konularında Avrupa Birliğinden fonlar alabileceğini belirtti.

Olguner, paylaşımında şunları kaydett:

"Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyeti’nin Ankara ve İzmir arasında yapmayı planladığı hızlı tren projesine İngiltere tarafından 1.6 Milyar İngiliz Sterlini finans sağlamıştır.

Bu projeye İngiltere’nin finans sağlamasının en büyük sebebi karbon emisyonunu azalmasına verilen öncelik olarak açıklanmıştır.

İklim Krizini önlemek için küresel olarak yapılan COP26 konferansının ev sahibi İngiltere artık AB üyesi olmasa da tarihin en büyük finanslarından biri olan 1.6 Milyar Pound finansı Türkiye’ye sağlamıştır.

Lefkoşa Türk Belediyesi ise tanınmış bir Avrupa Başkent Belediyesi olmasından dolayı Avrupa Birliğinin şu anda belirlediği dünyanın en büyük 3 sorununa yönelik projelerini yapabilmek ve bunlara fon bulabilmek potansiyeline sahiptir:

1- İklim Krizi

2- Biyoçeşitliliğin Azalması

3- Ormanların ve Ağaçların Azalması

Avrupa Birliğinin öngördüğü bu üç hassasiyet doğrultusunda belediye politikalarının merkezine oturtacağımız YEŞİL LEFKOŞA VİZYONU şu projelerine fon bulmakta kuşkusuz başarılı olacaktır:

TOPLU TAŞIMA PROJESİ

YEŞİL ÇATI VE CEPHELER PROJESİ

SOKAKLARIN AĞAÇLANDIRILMASI PROJESİ

KANLIDERE REHABİLİTASYON PROJESİ

KENT PARKI PROJESİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

Doğru vizyonlar ile Lefkoşa’nın dönüşümünü sembolize etmesi adına cephesinde sarmaşıklardan oluşan yeşil cephe uygulamalı, önündeki yollarda ağaçların ekili olduğu ve toplu taşımanın güzergahında olan bir Lefkoşa Türk Belediyesi binasını hedefliyoruz.

Yeşil Lefkoşa Vizyonu hem çevre dostu hem de ekonomimizi kalkındıracak bir Lefkoşa mümkündür dostlar."

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 20:39