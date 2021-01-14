Ombudsman bütçesi, komitede onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesinin görüşülüp oylanmasıyla devam ediyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı çerçevesinde Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) için öngörülen 3 Milyon 782 Bin 300 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Mahkemeler bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına davetli olarak; Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ile Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.