Onair “#EvdeKal Konserleri” başlıyor

Koronavirüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir takipçileri ile ikincikez buluşmaya başlıyor.

OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut “#EvdeKal Konserleri” ile ilgili açıklama yaptı.

Konserlerin kapanma devam ettiği sürece aralıksız bir şekilde devam edeceğini kaydeden Bulut, Evde Kal Konserleri serimize ülkemiz sanatcılarını takipcilerimizle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.

İlk konserin bugün gün saat 21.00’de Arda Gündüz ile başlayacağı konserler serisi bu gece start alıyor.

Her gece saat 21.00'de başlayacak konserlerin programı şöyle:

30 Ocak Cumartesi - Arda Gündüz

31 Ocak Pazar - Soyhan Bilgeer

1 Şubat Pazartesi - Erdoğan Aşık

2 Şubat Salı - Salahi Acarca

3 Şubat Çarşamba - Osman Tuğsal

4 Şubat Perşembe - Salih Çiçek

5 Şubat Cuma - Eda Girgin

6 Şubat Cumartesi - Gizem Akbil

7 Şubat Pazar 19:00 Neslihan Çakır - 21:00 Aydın Alimer