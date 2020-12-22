Önerge oy çokluğu ile reddedildi

Meclis Genel Kurulu’nun dün “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” görüşülürken nisabın düşmesi üzerine bugüne ertelenen toplantısı başladı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı 12.30’da başladı.

Toplantıda ilk olarak önerge oya sunuldu ve 25 ret 20 kabul oyuyla, oyçokluğuyla reddedildi.



ÖZYİĞİT

Önerge sahibi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kürsüye çıkarak, “Tarih Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan müdahalelerin araştırılmasının sizler tarafından, azınlık hükümeti tarafından reddedildiğini de not edecek” dedi.

Özyiğit, “Oysa sizin kurultayınıza da müdahale yapıldı. Erhan Beyin partisinde oyların sayılmasına da müdahale yapıldı” şeklinde konuştu.

“Herkes bunu biliyor görüyor. Kralın çıplak olduğunu görüp susanlar da o suça iştirak ediyor” diyen Özyiğit, “Yarın nerelere uzanacak bu müdahale?” ifadelerini kullandı.

Özyiğit “Yazıklar olsun… Bu mücadele bitmeyecek. Meclis içinde de meclis dışında da, Kıbrıs Türkünün iradesini geri alana ve bizi biz yönetene kadar devam edecek” dedi.



ARIKLI

Kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde neler olup bittiğini herkesin bildiğini ama belirli bir kesimin feveranını anlamakta zorluk yaşadığını, sanki ilk kez böyle bir süreç yaşanmış gibi davranıldığını söyledi.

90 yılından itibaren yaşanan seçimlere işaret eden Arıklı, “1993’te siz Erdal İnönü’yü rica minnet buraya getirip UBP’yi seçime zorlamadınız mı? 2002 yılında Denktaş’ın müzakerecilikten alınması için Sayın Akıncı ve Sayın Talat Ankara yollarına düşmedi mi? Referandumda AB buraya milyonlarca Euro para aktarmadı mı? 2009 yıllındaki seçimlerde hangi seçim uzmanı geldi Talat’a destek verdi? Müdahale benim lehime yapılıyorsa iyi, rakibim lehine yapılıyorsa kötü anlayışından vazgeçin” dedi.

Arıklı tüm seçimlerin araştırılması önerisine destek verilmesini istedi.

Pazartesi günü bu yönde bir önerge sunacaklarını anımsatan ve “Pazartesini neden beklemediniz?” diye soran Arıklı, “Bu çifte standarttan vazgeçin” dedi.

Arıklı geçmişte yaşananlara sünger çekilip, kendi lehine yapılan müdahalelere karşı hiç yokmuş gibi davranılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.



ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da söz alarak bu söylem biçiminin bir süredir tekrarlandığını kaydetti. “Zaten hep böyle oldu, bu da normaldir, böyle devam edelim” yaklaşımını Meclis’in kendini fes etmesi gerektiğini dile getiren Erhürman daha önce açılan araştırma önergelerine işaret etti.

Erhürman, 1994’teki araştırma önergesine UBP’nin de evet dediğini anımsatarak çıkan raporun müdahaleyi belgelediğini söyledi.

Yapılan açıklamalarda “bu seçimlere müdahale olmadı” denmediğini, “oldu ama önceden de oldu” şeklinde beyanlar olduğunu kaydeden Erhürman, “Hangi seçimle ilgili olursa olsun CTP olarak araştırma önergesine evet oyu vermeye hazırız” dedi ve gerekirse özeleştiri yapmaya da hazır olduklarını kaydetti.

Pazartesi günü verilecek önerge 1994 raporundan 2020’ye kadar tüm müdahalelerin araştırılmasını içerecekse, içtüzükte seçimlerin yenilenmesi halinde kurulan komite hükümsüz kalacağı için, 26 seneyi araştırmak için kurulan bir komitenin sonuca varmadan kendi kendini hükümsüz kılacağını dile getiren Erhürman buna rağmen bu öneriyi anlamlı bulmalarının beklenmemesini istedi.

Erhürman, Pazartesi getirilecek öneride ya her seçim için ayrı ayrı komite kurulması, ya da eğer bir komite kurulacaksa ilk olarak 2020 seçimini araştırıp sonra diğer seçimlere yoğunlaşacak bir komite kurulması önerisinin mantıklı olduğunu söyledi ve böyle bir durumda önergeye olumlu oy vereceklerini kaydetti

Normal bir durum yokken normalmiş gibi davranılmasının beklenmemesini isteyen Erhürman işbirliği koşulları oluşturulmaksızın işbirliği beklenmemesi gerektiğini de söyledi.

26 senenin birlikte araştırılması önerisi gelirse buna çok sert tepki vereceklerini dile getiren Erhürman, yapılan “ihanet edebiyatını” da komik bulduğunu kaydetti, eğer bu tavır sürerse bunun cevabının da çok sert olacağını dile getirdi.

Erhürman milletvekili yemininde en azından demokrasiyi koruma sözüne uyulmasını istedi.



SANER

Başbakan Ersan Saner de söz alarak, bu konu dün gündeme geldiğinde UBP olarak tüm parti başkanları ve özellikle önerge sahibiyle konuyu ayrıntılı şekilde görüştüğünü, bu görüşmelerde belirttiklerini kürsüden de tekrarladığını dile getirdi.

Görüşmeler sonucu önerge sahibi Özyiğit’le hiçbir uzlaşıya varamadıklarını kaydeden Saner, bu nedenle Meclis’ten ayrılmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Saner’in Özyiğit’e “Siz önce cumhurbaşkanlığı seçimlerini içselleştireceksiniz” demesi üzerine Özyiğit yerinden bu sözleri kabul edemeyeceğini dile getirdi, öyle olsa davetlere icabet etmeyeceğini anlattı.

Saner’in kürsüden inmesinin ardından CTP Milletvekili Armağan Candan’ın yerinden söz almak istemesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Candan 1994 yılındaki seçim araştırma komitesinin raporunu okudu ve “O gün yaşananlar aynen bugün yaşananlar gibidir” dedi.

Candan’ın yerinden konuşmasına Saner’in itiraz etmesi sonucu Meclis Başkanı Uluçay, konunun dün de ele alındığını, yeni bir konuya değinilmediğini söyledi.

Daha sonra Meclis oturumu tamamlandı. Genel Kurul sonraki birleşimini 24 Aralık saat 10.00’da yapacak.