Orman dairesi havadan ilaçlama yapacak

Orman Dairesi Müdürlüğü çam kese böceğine karşı ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor.

Ülkede 2000 yılından beri kızılçam orman alanlarına ciddi zarar veren çam kese böceği tırtıl zararlısına karşı helikopter ile havadan ilaçlama yapılacak

Konuyla ilgili Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama çalışmaları 26 Kasım – 26 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Alevkaya, Kantara bölgesi orman sahalarında gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, İlaçlamada kullanılacak ilaç Avrupa’nın birçok ülkesinde ( İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan vs. ) çam kese böceğine karşı kullanılan “Foray 76 B” ilacı.

Açıklamada, tamamen biyolojik olduğu ifade edilen ilaçla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“En uygun dozda kullanılacak biyolojik ilacın ( 2,5 Lt/Ha) çam kese böceği dışında herhangi başka bir canlıya zararlı etkisi olmadığı belgeler ile desteklenmiştir.

Yapılan laboratuar denemelerinde kanserojen olmadığı ve mutasyon yapmadığı görülmüştür.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi kızılçam ormanlarına arız olan ve ağaçların ibrelerini yiyerek zararlı olan Çam Kese Böceğine karşı mücadele edilmemesi halinde her yıl sayıları katlanarak artacağından, bu zararlı afet halini alır ve ağaçlarda yüzde 60’lara varan artım kayıplarına neden olur.

Başta insanlara ve evcil hayvanlara alerji ve kaşıntı yaparak insan ve hayvan sağlığını tehdit edeceği gibi; aynı zamanda ormanlarda yaptığı tahribat sonucu insanların orman psikolojisini menfi yönde etkilemektedir.

Ormanlarda bulunan bu ateşsiz yangından, verebileceği zararları en alt seviyeye düşürtmeyi hedefliyoruz.”