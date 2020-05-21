‘Ormanı katletmek, cinayet işlemek demektir’

Son dönemde yaşanan orman yangınlarını değerlendiren UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, “İnsan için oksijeni sağlayan ormanı tüketiyoruz, toprak kaymasına neden oluyoruz. Ormanları yok edersek, bitkileri yok edersek virüsler başka yaşam alanları arayacaktır. O da insan vücududur” dedi.

Doğaya daha saygılı davranmanın bir zorunluluk olduğunu vurgulayan İzleç Gürçağ Altuğra, “Saygısız davranmaya devam edersek ileride daha ölümcül virüsler insanoğluna bulaşacaktır” uyarısında bulundu.

Ülkede yaşam alanlarının azalmakta olduğuna işaret eden Altuğra, bina dikenlere, bina yüzölçümü kadar fidan dikmenin mecbur edilmesi gerektiğini söyledi.

Soru üzerine ülkede her alanda olduğu gibi orman ve çevre konusunda yasal mevzuat gereği cezai yaptırımlar olduğuna işaret eden iki Altuğra, “ Yasalar var ama uygulanmasında da ciddi eksiklikler var. Yürürlüğe giren yasalar rafların tozlarında boğuluyor. Hiç önemli değil iktidar partisi üyesi olmam. Özeleştiri yapmazsak doğruyu bulamayız… Hala umudumu kesmedim, doğrular bir gün yerini bulacaktır” dedi.

İzlem Gürçağ Altuğra, “ Yasalar, bilinçli şekilde yangını çıkaranlar için 7-14 yıl hapis verebilir diye öngörüyor. Çok hafif bir ceza… Bilinçli orman yangınına sebebiyet vermeyi cinayet olarak değerlendiriyorum… 14 yıl hapis değil, çok ağır ceza verilmeli… Yanan ağaçların yerine gelmesi yıllar sürecek… Peki biz temiz havayı nasıl soluyacağız?” diye konuştu.

UBP’li milletvekili şöyle devam etti:

“Denetim mekanizmalarında da eskiklikler vardır. Gözetleme kulelerinde görevli varmıydı? Varsa görevini yerine getiriyormuydu? Görevli yoksa neden yoktu? Bunlar ciddi sorgulanmalı. Eğer bu sorgulamayı, denetimleri yapmazsanız, en büyük suç ortaklarından birisiniz demektir. Görevinizi layıkı ile yerine getiremiyorsunuz demektir. Bu eksiklikleri tespit edip önlem almamışsanız yine sorumlusunuz demektir. Bunların netleşmesini duymak istiyorum; eminim halk da duymak istiyor. 2012 Yılından beri kameralar neden çalışmıyor? AB finansmanı ile kameralar yerleştirildi. Zaman içinde kısmen arızalandı. Bunun önleminin alınma zorunluluğu vardır. Bir vatanseversek bunları yapmak zorunluluğu vardır. Hele ki siyasilerin asli görevidir. 8 yıldır neden yapılmadı bunu da sormak isterim. Burada özeleştiri yapmak gerekir.