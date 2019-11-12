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Otellerin ekim ayı doluluk oranları açıklandı

Otellerin ekim ayı doluluk oranları açıklandı
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), ekim ayında otellerin ortalama doluluk oranları yüzde 64 olarak açıklandı

KITOB’un ekim ayı raporuna göre, ortalama doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış gösterirken eylül ayına oranla ayni seviyede kaldı

Ekim ayında 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranı yüzde 74 ile geçen yılın ekim ayına göre yüzde 9 oranında yükselirken, eylül ayına oranla yüzde 1 düşüş gösterdi.

Küçük otellerin doluluk oranı ise yüzde 54 ile geçen yılın ekim ayına ve bu yılın eylül ayına göre ayni oranda kaldı

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