Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Ramazan bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Özçınar mesajında şöyle dedi:

“Ramazan Bayramı bu yıl ne yazık ki Korona Virüs (COVID-19) tedirginliği arasında geçiyor.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bu özel günleri bu yıl belki de arzu ettiğimiz gibi geçiremeyeceğiz.

Geleneklerimizi canlı tutmak hepimizin görevi ancak Korona Virüsle mücadele süreci içerisinde olduğumuz bu dönemde büyüklerimizi korumamız gerektiğini de hatırlatmak isterim.

Sevdiklerimizle biraraya gelmemiz durumunda dikkatli olmamız gerektiğini unutmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız.

Halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlarken, sevdiklerimizle kucaklaşabileceğimiz sağlık dolu nice bayramlar dilerim”