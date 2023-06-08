Özel Temsilci Olgun, Atlılar toplu mezarındaki kazının başlatılması konusunda açıklamada bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Rum Hükümeti Sözcüsünün Atlılar toplu mezarında başlatılması kararlaştırılan kazıyı engellemedikleri iddiasına yanıt vererek, “Rum tarafı gerçekten engellemiyorsa hiç beklemeden 12 Haziran Pazartesi günü kazı çalışmaları başlatılabilir” dedi.

Özel Temsilci Ergün Olgun, Atlılar toplu mezarının kazısının başlatılması konusunda açıklama yaptı.

Ergün Olgun, Rum Hükümeti Sözcüsünün Atlılar toplu mezarında başlatılması kararlaştırılan kazıyı engellemediklerini iddia ettiğine işaret ederek, “Yıllardır bekletilen ve geçen ocak ayında sağlanan Atlılar toplu mezarının kazısının başlaması mutabakatını Rum tarafı gerçekten engellemiyorsa hiç beklemeden 12 Haziran Pazartesi günü kazı çalışmaları başlatılabilir ve ardından da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rum lider Kayıp Şahıslar Komitesini (KŞK) Antropoloji Laboratuvarını ziyaret ederek ortak bir açıklamayla insani yönden büyük önem taşıyan KŞK'nın çalışmalarını destekleme çağrısı yapabilir” dedi.

-“Bu adımın atılması KŞK çalışmalarına yeni bir ivme kazandıracaktır”

Özel Temsilci Olgun, “Bu açıklamada iki lider kayıplar konusunda bilgi sahibi olanların daha fazla zaman geçmeden ilgililere bilgi vermeleri ve insani bu konunun siyasallaştırılmaması yönünde çağrı yapabilir. Bunlara ilaveten her iki lider tüm kayıpların bulunması yönünde azami gayret içinde olacakları yönündeki kararlıklarını ifade edebilir” diye devam etti.

Özel Temsilci, bu adımın atılmasının KŞK çalışmalarına “yeni bir ivme” kazandıracağını söyledi.

-“Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidi durumunda müzakerelere ertesi gün başlanabilir”

Ergün Olgun, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Siyasi çözüm müzakerelerinin çıkmaza girmesinin kök nedeni Rum tarafının adanın tek sahibi gibi davranması ve Kıbrıs Türk Tarafının antlaşmalarla da tescil edilmiş özünden gelen eşitliğine saygı göstermemesidir. Çok kez ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk tarafının eşitliğinin bir gereği olarak Rum tarafının icra ettiği/sahip olduğu haklar ve statü paralelinde Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidi durumunda müzakerelere ertesi gün başlanabilir.”