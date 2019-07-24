Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Bakanlar Kurulu, İkamet İzinleri ve Vizeleri Tüzüğü’nü, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü’nü onayladı; akaryakıta zam yapılmaması, Ercan Havalimanı’ndaki protokol kurallarında ek tedbirler alınması, bazı bakanlıklarda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin uzatılması kararları aldı.

Dün toplanan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay sosyal medya hesabından bu sabah kamuoyu ile paylaştı.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının dün yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirterek, “Toplantı uzadığı ve ertesinde de kapalı Maraş’a bir çalışma ziyaretimiz olduğu için basına açıklama yapamadık” dedi.

İLAHİYAT KOLEJİ VE MUTABAKAT ZAPTI

Kudret Özersay, toplantıda alınan bazı kararları özet olarak aktardığını ancak kamuoyunda tartışılmaya başlanan “ekonomik protokol” olarak bilinen anlaşma ve “İlahiyat Koleji’nde yeni bir Türkçe program açılmasına dair mutabakat zaptı” ile ilgili şunları kaydetti:

“LAİK EĞİTİM SİSTEMİNİ SAVUNAN İNSANLAR OLARAK İLAHİYAT KOLEJİ BENZERİ KONULAR BİZİM AÇIMIZDAN KOLAY SÜREÇLER DEĞİL”

“Bu aşamada sadece şunu söylemekle yetineyim: Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ekonomik protokoller de, laik eğitim sistemini savunan insanlar olarak ilahiyat koleji benzeri konular da bizim açımızda kolay süreçler değildir. Protokol ile ilgili yorum yaparken bunun önce Dörtlü Koalisyon döneminde üç yıllık diye başlanan, ardından çeşitli nedenlerle bir yıllık olarak tasarlanan ve günün sonunda beş aylık bir protokole dönüşen bir metin olduğunu hatırlamak gerekir.

Öte yandan mutabakat zaptının Dörtlü Koalisyon döneminde de şimdiki hükümet döneminde de İlahiyat Koleji’nin yönetiminin TC Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi şeklindeki bir noktadan ki; (eski Eğitim Bakanı Sayın Özyiğit Dörtlü Koalisyon sona erince bunu kamuoyu ile paylaşmıştı) bugünkü noktaya gelindiğini akılda tutmak gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki gelinen bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamayı yakından takip etmesi ve mutabakat zaptında da altı çizildiği üzere Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde bir eğitim verilmesini güvence altına alması gerektiği aşikardır. Zaten Sayın Bakan’ın da bu yönde çalışacağına inanıyorum.”

BAKANLAR KURULU KARARLARI… İKAMET İZİNLERİ VE VİZELERİ TÜZÜĞÜ KABUL EDİLDİ

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda alınan bazı kararları ise maddeler halinde şöyle sıraladı:

“Yabancıların ülkemize girişlerini, ülkemizde kalmalarını ve ülkemizden çıkışlarını düzenleyen İkamet İzinleri ve Vizeleri Tüzüğü kabul edildi. Kayıt dışılık konusunda yaşadığımız sıkıntıların aşılmasında katkısı olacak olan bu Tüzük bir yandan vize türlerini, sürelerini, koşullarını ve iptal şartlarını diğer yandansa ikamet izinlerinin türlerini, sürelerini, koşullarını ve iptal şartlarını düzenliyor. Üç ay sonra yürürlüğe girecek olan bu tüzük örneğin bugüne kadar 60 yaşın üzerinde olan yabancıların herhangi bir izin almaksızın ülkemizde kalabilmeleri mümkünken şimdi bunu bir izne tabi kılacak. Kişilerin kayıt yaptırabilmeleri için kendilerine bir yıllık bir geçiş dönemi imkanı sağlanacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VEREN KİŞİLERİN SERTİFİKALANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü kabul edildi ve yürürlüğe konuldu. Bu tüzükle inşaatlardaki i sağlığı ve güvenliği konusunda ayrı özel bir düzenleme getiriliyor. Yapılan ayrımda iki çeşit sertifika verilmesi mümkün kılınıyor. Bunlardan biri inşaat iş sağlığı ve güvenliği uzman sertifikası, bir diğeri ise iş sağlığı ve güvenliği uzman sertifikası. Tüzük iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının nitelikleri, yükümlülükleri, eğitimleri, uzmanlık yetkilerinin geri alınması gibi konuları daha kapsamlı şekilde düzenleyen bir metin.

“AKARYAKITA 14 KURUŞ ZAM GEREKİYORDU ANCAK ZAM YAPMAMAYA KARAR VERDİK”

Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle bugün için benzine yaklaşık 14 kuruş civarında zam yapılması gerekmekteydi. Ancak Hükümet olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda bu artışı vatandaşa yansıtmamaya, yani zam yapmamaya karar verdik.

ERCAN’DA KARŞILAMA VE UĞURLAMA KURALLARI İÇİN ÇALIŞMA

Son günlerde protokol kurallarının, özellikle Ercan Havalimanı’nda karşılama ve uğurlamaya dair kuralların çeşitli şekillerde ihlal edilmeye çalışılması nedeniyle ve özellikle bunun önüne geçmek üzere havalimanında bazı ilave tedbirler alınmasına ve bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bir çalışma yapmasına karar verildi.

4 KİŞİYE VATANDAŞLIK

Bakanlık kararıyla ikamete bağlı olarak ya da evlilik yoluyla verilen vatandaşlıklardan ayrı olarak yasamızda var olan yöntemle dört kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verildi. Resmi Gazetede vatandaşlık verilme gerekçeleriyle birlikte şeffaf şekilde yayınlanacak. Ülkemizde doğup çok uzun yıllardır burada yaşayan ve vatandaş olamamış olan bireyler ile KKTC’de doğmamış olsa dahi ilk, orta ve liseyi ülkemizde okumuş olan bazı bireyler bu kapsamda vatandaşlık aldılar.

SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladığımız üzere bu hafta Güzelyurt bölgesi sulama birliklerinin Elektrik Kurumu’na olan borçlarının yapılandırılması için üç bakanlığın yetkilileri bir araya gelecekler. (Tarım, Maliye ve İç İşleri).

Toplantıda ayrıca Bakanlıklarda ve bağlı kurumlarda sözleşmeli olarak çalışan ve süreleri sona eren bazı kişilerin sözleşmelerinin uzatılmasına da karar verildi.”

Özersay, toplantıda ayrıca Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Ercan Havalimanı yeni terminalindeki çalışmalar ve Geçitkale Havalimanı’nın son durumuna ilişkin olarak da değerlendirilmelerde bulunulduğunu kaydetti.

Kudret Özersay, gündeme dair başka konular yanında ekonomik protokol ve İlahiyat Koleji konularındaki görüşlerini yarın akşam BRT’de canlı olarak yayınlanacak Basın Odası programında soruları da yanıtlayarak ortaya koyacağını belirtti.