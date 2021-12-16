Özersay: “Ekonomiyle ilgili yaptığımız öneriler bir bütün ele alınmalı”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Parti olarak fiyatların dizginlenmesi için yaptıkları önerilerin, fiyat denetimi de dahil bir bütünlük içerisinde ele alınıp hayata geçirilmesi gerektiğini, aksi durumda piyasaların ucuzlamasının mümkün olmayacağını kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Halkın Partisi’nin ekonomiye dair ortaya koyduğu görüşlerin yere basan öneriler olduğunu ancak Partinin görüşlerinin “tamamı bir bütünlük içerisinde hayata geçirilirse gerekli etkiyi” yaratabileceğini ifade etti.

Özersay, “Mesele sadece KDV ile ilgili değil, fon ve vergi hesaplama yöntemine de dokunmak gerekir. Üstelik adımların göstermelik değil daha geniş bir ürün yelpazesini kapsaması ve rafta fiyat denetimi yapılması gerekir. Bunlar yapılmazsa ucuzlama mümkün olmaz, pahalılık dizginlenemez.

Marifet bu indirimi raftaki fiyata yansıtmak ve pahalılığı dizginleyebilmektir. Bu da siyasi irade gerektirir. Seçim ertesinde hükümete geldiğimizde kapsamlı bir ekonomik kurtuluş paketiyle bunu başaracağız, kararlıyız” dedi.