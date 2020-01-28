banner22

Özersay Londra'da Parlamentoda görüşmeler yaptı

Özersay Londra'da Parlamentoda görüşmeler yaptı
banner32

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarına devam ediyor.

Özersay, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) sonrasında ortaya çıkması muhtemel bazı fırsatların değerlendirilmesi ve İngiltere ile ticaret yanında direkt uçuşların yapılabilmesi gibi konuları gündeme taşımak ve konuşulmasını sağlamak amacıyla Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, dün ve bugün Birleşik Krallık Parlamentosu’nda bazı görüşmeler yaptı.

Özersay, bugün Birleşik Krallık Parlamentosu Avam Kamarasına seçilen ilk Türk kadın milletvekili, İşçi Partisi Milletvekili Feryal Demirci Clark ile bir araya geldi.

Özersay, bunun yanı sıra Independent Gazetesi Savunma ve Diplomasi Editörü Kim Sengupta ile Doğu Akdenizdeki doğal gaz, Kıbrıs sorununun geleceği ve Brexit konularında röportaj gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını ve ellerinden  geldiğince imkan olan her uluslararası platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Akıncı, Lute ile telefonda görüştü
Akıncı, Lute ile telefonda görüştü
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿