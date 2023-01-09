Özkızan: “Sermayenin değil halkın bütçesini istiyoruz”

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Celal Özkızan, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun faydasına olan yatırımları gerçekleştirmek için "hükümetlerin değil, halkın bütçesine" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Özkızan, sermayenin bütçe anlayışı yerine, servet vergisi ile finanse edilmiş halkın bütçesini talep ettiklerini belirtti.

Celal Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, bütçe söz konusu olduğunda halka karşı söylenen üç büyük yalan olduğunu iddia ederek, bunları, “bütçede para olmaması”, “bütçenin yüzde 80’inin memur maaşlarına gitmesi” ve “kaynak yaratmak için Türkiye’den para istenmesi veya iç borçlanmaya gidilmesi” olarak sıraladı.

“Bütçede para olmadığı” söyleminin, halkın ihtiyaç duyduğu yatırımların neden yapılmadığına dair bir mazeret olarak öne sürüldüğünü savunan Özkızan, bu kısır döngüden, gerçekleri konuşarak ve yeni bir bütçe politikası önererek, çıkılabileceğini ifade etti.

Bütçenin yüzde 80’inin memur maaşlarına gitmediğini kaydeden Özkızan, “Bütçede kamu çalışanlarının maaşlarına ayrılan pay yüzde 35 civarındadır” dedi. “Bütçede para olmadığının” bir anlamı olmadığını ifade eden Özkızan, bütçe gelirlerinin hükümet politikaları ve uygulamaları sonucu oluştuğunu belirtti.

“Ülkedeki ekonomi politikasının siyasi parti fark etmeksizin büyük sermayenin egemenliği altında olduğunu” ileri süren Özkızan, “Gelmiş geçmiş tüm hükümetler, ekonomiyi özel sektördeki büyük patronların eline bırakmıştır. Parası ve serveti olanın hüküm sürdüğü eşitsiz bir düzen oluşturulmuştur” iddiasında bulundu.

Özkızan, "hükümetin kaynak yaratması için servet vergisi uygulamasının öncelikli seçenek olduğunu" belirtti.