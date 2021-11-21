Öztürkler, Liseden mezun olan öğrencilerin Üniversitelere devam etme oranlarını açıkladı

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC liselerinden mezun gençlerin %68.85'inin üniversitede okumayı tercih ettiğini açıkladı.

Öztürkler, geçen yıl mezun olan 3005 öğrenciden 2069'u üniversitede okumayı tercih ettiğini vurgulayarak, bunun da mezun olan gençlerin % 68, 85'inin üniversitede okuması anlamına gelidiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürkler, mezun olan gençlerden 1629'un KKTC'de, 273'ünün Türkiye'de, 167'sinin de 3. ülkelerdeki üniversitelerde eğitim hayatına devam etme kararı aldığını belirtti.

İlk kez KKTC liselerinden mezun olan gençlerin sayısının 3000'in üzerine çıktığına tanıklık ettiğini dila getiren öztürkler: "Çağ nüfusunun artışının en belirgin verilerinden bir tanesi" dedi.

Ziya Öztürkler, ülkelerdeki üniversitelere 167 öğrenci yerleştiğini anımsatarak ülkelerdeki üniversitelere yerleşen öğrenci sayısını incelediğinde İngiltere'ye yılda yaklaşık 120 öğrenci giderken geçen yıl bu rakamın Brexit'in de etkisiyle 59 öğrenci olarak tamamlandığını kaydetti.

Özellikle öğrencilerin Hollanda'daki üniversitelere yönelisi 50 öğrenci olarak ortaya çıktığını açıklayan Öztürkler, ABD, İtalya, İspanya ve Romanya'yı tercih eden öğrenciler olduğunu ifade etti.

Öztürkler: "Tabii ki her seyden önce öğrencilerimiz kaliteli, nitelikli ve istendik davranışlarını kazanmasına yönelik eğitim almaları büyük temennim." dedi..

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 17:39