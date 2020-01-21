Özyiğit: "Anayasa değişikliklikleri, halka detalıca anlatıldıktan sonra referanduma gidilmeli"

Meclis’te son güncel konuşmayı TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Referandum ve Anayasa değişiklik önerileri” başlığıyla yaptı.

Özyiğit bugüne kadar anayasada yapılan değişikliklere örnek vererek 2014 yılında değişiklik için gidilen referandumun kabul edilmediğini hatırlattı.

O dönemde halka gerektiği şekilde anlatılamayan değişikliklerin yerel seçimlerin gölgesinde kaldığını söyleyen Özyiğit, anayasada niye değişiklik yapılması gerektiğini örneklendirdi.

Kıbrıs konusunda da süreç değerlendirmesi yapan Özyiğit, anayasa referandumunun başka konularla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını, bu değişiklik önerilerinin geniş çerçevede ele alınarak müstakil şekilde yapılmasını istediklerini anlattı.

Özyiğit, bu değişikliklerin komitede değerlendirilerek halka detaylı anlatılıp referanduma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından önceden iletilen yazılı soruların cevapları okundu; ardından da Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Meclis bir sonraki toplantısını önümüzdeki pazartesi yapacak.