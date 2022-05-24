Pakistan Savunma Komitesi Başkanı KKTC konusunda işbirliği çağrısında bulundu

Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senatör Müşahid Hüseyin Said, Müslüman dünyasındaki güçlere bölgesel bağlantı, ekonomi, savunma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Filistin ve Keşmir ile ilgili sorunlarda daha büyük bir iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Said, tarafların Filistin, Keşmir ve KKTC ile ilgili konularda benzer görüşleri olduğunu da dile getirdi.

Filistin konusundaki uluslararası bir toplantıya katılmak üzere İstanbul'da bulunan Said, AA muhabirine güncel konuları ve Pakistan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Said "Eğer Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve yapılacaksa buna ev sahipliği yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak." dedi.

Said, Pakistan ile Türkiye'nin benzerine az rastlanan ve oldukça eskilere dayanan bir ilişkisi olduğunu belirtti. Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin her zaman çok güçlü olduğuna işaret eden Said, ilişkinin şimdi de bu ülkelerin dünya görüşleriyle bağlantılı olan karşılıklı çıkarlarla güçlendiğini söyledi.

-"Müslüman dünyasındaki güçler"

Pakistan, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'a atıfta bulunan Said, "Müslüman dünyasındaki güçlerin" ekonomilerini güçlendirmesi ve "karşılıklı çıkarlar" için bir araya gelebilmesi gerektiğini vurguladı.

Said, "Müslüman dünyasındaki güçlerin" politikalarının artık Londra, Washington, New York veya Brüksel'de oturan insanlar tarafından dayatılamayacağının altını çizdi.

Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferinde Türkiye ve Pakistan'ın rolü olduğuna değinen Said, Müslüman dünyasındaki güçlere bölgesel bağlantı, ekonomi, savunma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Filistin ve Keşmir ile ilgili sorunlarda daha büyük bir iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Said, tarafların Filistin, Keşmir ve KKTC ile ilgili konularda benzer görüşleri olduğunu dile getirdi.

Keşmir ve Filistin'e ilişkin olarak Said, bu yerlerin işgal altında olduğunu ve buralarda yaşayanların "insan hakları acıları" çektiğini söyledi.

Said, İsrail'in Filistin'in, Hindistan'ın da Keşmir'in demografik dengesini değiştirmek istediğini belirtti.