Patlamamış mühimmatlarla ilgili uyarı

Mevlevi bölgesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek patlamamış mühimmatlar bulunduğu açıklanarak, şüpheli ve yabancı cisimlerle ilgili 39. Topçu Alay Komutanlığı’na bilgi verilmesi istendi.
Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu mermilerin imha edilebilmesi için bahse konu bölgede ne olduğu anlaşılamayan ve/veya patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen yabancı cisimler tespit edildiğinde derhal 39, Topçu Alay Komutanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.”