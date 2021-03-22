Pazarcılardan suyu doğru kullanma uyarısı

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, su kaynaklarının doğru kullanmaması halinde ürünlerin gelecekte daha da pahalı olacağını söyledi.

Garabli, mesajında, suyun tarımsal üretimde birinci etken olduğuna işaret ederek, “zaten kısıtlı olan kaynaklarımızı doğru kullanmazsak üretimde büyük sorunlar yaşayacağız. Bunlarda gelecek yıllarda fiyatlara olumsuz yansıyacak ve dışarıya daha da bağımlı hala geleceğiz” ifadelerini kullandı.



Sulu tarımın, Türkiye’den gelen su ile artık KKTC’de de yapıldığını ifade eden Yenal Garabli, su kaynaklarının doğru şekilde Güzelyurt’tan Karpaz’a kadar götürülebilmesi halinde hem üründe kalitenin artacağını hem de fiyatların ucuzlayacağını söyledi.Garabli mesajına şu ifadelerde bulundu:“Su, tarımsal üretimde en önemli girdilerden biridir. Sulama; toprakta bitki için gerekli olan nemi, bitkilerin istediği zaman ve miktarda temin ederek, bitkinin toprakta bulunan besin elementlerinden yararlanmasını, dolayısı ile üretimde verimi ve kaliteyi artırır. Dünyada sulu tarım göstermiştir ki, sulu tarım ile gayri safi milli zirai gelir ortalama 5-6 kat artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe faaliyette bulunan üretici kendisinden başka 50 kişinin gıda ihtiyacını giderirken bu sayı gelişmekte olan ülkelerde 2 kişi ile sınırlı kalmaktadır. Sulu tarım Türkiye’den gelen su ile artık bizde de yapılabilir olmuştur. Su kaynakları doğru şekilde Güzelyurt’tan Karpaz’a kadar götürülebilirse hem üründe kalite artacaktır hem de fiyatlar ucuzlayacaktır. Bizler tarım sektöründen elde edilen ürünlerin birinci sırada gelen tedarikçileri olarak suyun tasarruflu ve doğru kullanılmasından yanayız. Bu vesileyle Dünya Su Günü’nü kutlar tüm halkımızı yaşamsal kaynağımız olan suyu doğru kullanmaya davet ederim.”