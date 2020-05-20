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Pilli: "Kapılar konusunda Güney ile temasa hazırız"

Pilli: "Kapılar konusunda Güney ile temasa hazırız"
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Sağlık Bakanı Ali Pilli,  Başbakan Ersin Tatar’ın direktifleri doğrultusunda, “çalışanlar, öğrenciler ve sağlık amaçlı Güney Kıbrıs’a geçişler ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a gelişler” için, Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile temasa başlamaya hazır olduğunu açıkladı. 
Pilli, açıklamasında, vatandaşların mağdur olmaması için Güney Kıbrıs’taki kurumlarla işbirliği yapmak üzere girişim başlattıklarını, karşılıklı geçişlerle ilgili ortak ve eş zamanlı hareket etmek istediklerini, gerekli sağlık koşullarının sağlanması için adım atılacağını kaydetti.  
Pilli, vatandaşların mağdur olmaması adına, vakit kaybetmeden Kıbrıslı Türk ve Rum Sağlık Bakanlıkları yetkililerinden ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nden görüş alınarak bir plan hazırlanacağını bildirdi. 
Pilli ayrıca, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoanno ile de temasta bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

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