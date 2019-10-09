Pilli, Özel Eğitim ve İş Merkezini kabul etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi okul müdürü ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Soner Öyken, Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurum olduklarını, 4-18 yaş arası toplam 76 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek, fiziksel engelli çocukların ihtiyaçları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’ndan talepleri olduğunu aktardı.

Bakan Pilli, bu kutsal görevi yerine getiren öğretmen ve tüm yetkilileri tebrik ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak ilgili her konuda destek olmaya hazır olduğunu, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.