Polili: “Zanlı aleyhine getirilen herhangi bir casusluk suçlaması yok”

1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflamakla suçlanan Kıbrıslı Rum zanlı A.S.’nin, davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına karar verildi.

Hakkındaki "1. derece askeri yasak bölgenin fotoğraflanması” suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum A.S., bugün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Askeri Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasına karar verdi.

Askeri Mahkeme’de Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda görüşülen davada Tahkikat Memuru Murat Ergün, zanlının cep telefonuyla 1. derece askeri yasak bölge ilan edilen 5 farklı bölgeyi fotoğrafladığını, elinde biri askeri bölge olan Google’da işaretlenmiş 2 harita olduğunu, ayrıca zanlıya ait fotoğraf makinesi, GPS cihazı, ses kayıt cihazı ve ses kayıtlarıyla birlikte, hafıza kartlarında 75 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alındığını anlattı.

Ergün, tahkikatın tamamladığını belirterek, fotoğrafların çekildiği yerlerde gerekli incelemelerin yapıldığını, zanlının gönüllü olarak sözlü ifadesinin alındığını belirterek, zanlının Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir iş yeri ve ailesi bulunmadığını, 1. derece askeri bölgeyi fotoğraflamanın 5 yıl hapis gerektiren bir suç olduğunu mahkemeye aktardı.