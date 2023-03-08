Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
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Kara giriş kapısından sahte pasaportla ülkeye girmek isteyen kişi tutuklandı.

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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen Y.M.(E-26), daha önceden sahtelenip tasarrufunda bulundurduğu kendi adına çıkarılan pasaportu, görevli memura vererek tedavüle sürdü. Bahse konu kişi tutuklandı.

Öte yandan, dün saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da, B.U.C.A (E-20) ile Y.E.’nin (E-27) arasında çıkan kavgada, Y.E.’nin burun kemiği kırıldı, kavgaya karışan iki kişi de tutuklandı.

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