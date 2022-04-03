Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis, ülke çapında gerçekleşen ve basın bültenine yansıyan haberleri açıkladı.

Açıklama şöyle:

"SOYGUN, YARALAMA VE ZORLA İNSAN KAÇIRMA

30.03.2022 tarihinde, Hamitköy’de, misafir olarak bulunduğu ikametgah içersisinden arkadaşı İ.A.(E-31)’ya ait dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 250 ABD Doları karşılığı satan A.K.R.(E-22); bilgisayarı çalıp sattığı gerekçesi ile İ.A. ve S.I.O. (E-43) tarafından vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atılarak darp edildiği sırada, S.I.O. tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.K.R’yi sırt kısmından hafif şekilde yaralamış ve zor kullanarak telefonunu çalmıştır.

Akabinde A.K.R. rızası dışında İ.A’nın kullanımındaki araca zorla bindirilerek Hamitköy’de başka bir adrese götürülüp orada da darp edilmiştir. İ.A.(E-31) ve S.I.O.(E-43) tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

02.04.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi kapsamında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde polis ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan D.N.(E-21) kullanımındaki ve N.N.(E-23)’nin de yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada D.N’nin kalmakta olduğu Lefke’deki ikametgahında yapılan aramada ise içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK

02.04.2022 tarihinde, Girne’de, S.A.E.(E-25)’nın, birlikte ikamet ettiği üç arkadaşına ait toplam 9,900 TL ve 100 Amerikan Doları nakit paralar ile 1 adet telefon şarj cihazını, 1 adet kablosuz telefon kulaklığı, 2 adet dizüstü bilgisayarı, bir adet kablosuz hoparlörü, iki adet cep telefonunu ve 2 adet kol saatini çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, çalınan eşyalar tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

02.04.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Paşaköy’de, 19 Mayıs Sokak üzerinde bulunan Abdullah UĞURCAN’a ait ikametgahının salon odası içerisinde, elektrik voltajının düşüp aniden yükselmesi sonucu çalışır durumdaki televizyonun kısa devre yapmasından dolayı yangın meydana geldi. Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu televizyon, wireless dağıtıcı kutusu, ahşap televizyon sehpası, bir adet klima iç ünitesi ve sigorta elektrik panosu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir."